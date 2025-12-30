Tunnel della Manica, sospesi treni da Londra verso il continente

AGI - Guasti alla linea elettrica stanno provocando gravi problemi nella circolazione dei treni sotto la Manica. Lo ha annunciato la società Eurostar che gestisce la linea ferroviaria tra la Gran Bretagna e l'Europa continentale.
Eurostar ha consigliato ai passeggeri di posticipare i viaggi a una data diversa, citando una "grave interruzione" nel Tunnel della Manica a causa di problemi con l'alimentazione elettrica aerea. "Siamo dispiaciuti che i treni che possono circolare siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto", si legge in una nota pubblicata sul sito.
Sospesi tutti treni da Londra verso il continente
Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo avviso. Lo stop alla circolazione sotto la Manica è stato dovuto a un doppio incidente tecnico che ha coinvolto l'operatore del tunnel, Getlink. "C'è stato un problema con l'alimentazione elettrica al tunnel della Manica seguito dall'arresto di un convoglio," ha detto una portavoce di Eurostar, "il che significa che tutti i viaggi da o per Londra sono sospesi fino a nuovo avviso, in attesa dello sblocco".