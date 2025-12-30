Raid Usa contro 'imbarcazione narcos' nel Pacifico
Raid Usa contro "imbarcazione narcos" nel Pacifico
Home>Estero

Raid Usa contro "imbarcazione narcos" nel Pacifico

L'attacco delle forze armate statunitensi ha causato due morti
Imbarcazioni narcos
JOAQUIN SARMIENTO / AFP - Imbarcazioni narcos
Usa narcos
di lettura

AGI - Una imbarcazione di presunti narcotrafficanti è stata affondata dalle forze armate statunitensi nel Pacifico. Secondo un post dell'esercito americano, nel raid sono state uccise due persone.

ADV

Il totale delle vittime della campagna antidroga di Washington nella regione sale così ad almeno 107.

ADV

Non è chiaro dove sia avvenuto l'attacco

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha riferito di aver avuto conferma dall'intelligence che l'imbarcazione stava transitando lungo note rotte del narcotraffico nel Pacifico orientale ed era impegnata in operazioni di narcotraffico. Il post non specifica esattamente dove sia avvenuto l'attacco. (AGI)Uba

ADV