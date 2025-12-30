Raid Usa contro 'imbarcazione narcos' nel Pacifico

ADV
AGI - Una imbarcazione di presunti narcotrafficanti è stata affondata dalle forze armate statunitensi nel Pacifico. Secondo un post dell'esercito americano, nel raid sono state uccise due persone.
ADV
Il totale delle vittime della campagna antidroga di Washington nella regione sale così ad almeno 107.
ADV
Non è chiaro dove sia avvenuto l'attacco
Il Comando Sud degli Stati Uniti ha riferito di aver avuto conferma dall'intelligence che l'imbarcazione stava transitando lungo note rotte del narcotraffico nel Pacifico orientale ed era impegnata in operazioni di narcotraffico. Il post non specifica esattamente dove sia avvenuto l'attacco. (AGI)Uba
Condividi
ADV