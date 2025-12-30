Maxi-furto alla Sparkasse: svaligiate 3.300 cassette di sicurezza

AGI - Mega-furto in una banca di Gelsenkirchen, nello stato del Nord Reno-Vestfalia. Approfittando della tranquillità delle vacanze natalizie, i ladri hanno fatto un enorme buco nel muro di una cassa di risparmio e sono riusciti ad avere accesso alle cassette di sicurezza che hanno svaligiato. Secondo la Bild, la polizia stima un bottino di circa 30 milioni di euro.
Il furto è stato scoperto questa mattina. I ladri sono riusciti ad aprire circa 3300 cassette della locale Sparkasse appartenenti a 2700 clienti e si sono portati via indisturbati gioielli, oro e denaro. L'ammontare del bottino non è chiaro. Ogni cliente è assicurato fino a 10.300 euro e gli investigatori stimano una perdita totale di 33.990.000 euro. Ma solo dal punto di vista assicurativo perche' in realta' il valore dei beni rubati potrebbe essere superiore.