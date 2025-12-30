George Clooney e famiglia diventano cittadini francesi

AGI - L'attore George Clooney, sua moglie Amal Alamuddin e i loro due gemelli di 8 anni hanno ottenuto la cittadinanza francese. Il decreto è stato pubblicato sabato sulla Gazzetta Ufficiale, come rivela Paris Match.
Il divo di "ER" e sua moglie, avvocato di grido dalla doppia nazionalità libanese e britannica, trascorrono parte del loro tempo in Francia. "Amo la cultura francese, la lingua, anche se sono ancora parecchio scarso dopo 400 giorni di lezioni," aveva scherzato l'attore e regista sessantaquattrenne a Rtl all'inizio di dicembre.
Nel 2021, la coppia ha acquisito una tipica villa provenzale e un vigneto a Brignoles, comune del Var. "Qui non si fanno foto ai figli. Non ci sono paparazzi nascosti alla fine della scuola. E' essenziale", aveva spiegato Clooney. E anche se la famiglia Clooney non trascorre tutto il tempo nel sud della Francia, la tenuta è "per noi il posto più felice".
Le orme di Clooney saranno seguite da un'altra star di Hollywood, il regista Jim Jarmusch. La scorsa settimana ha annunciato su France Inter la sua intenzione di fare domanda di cittadinanza francese. "Vorrei avere un posto dove poter fuggire dagli Stati Uniti", ha detto.