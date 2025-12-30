La Cina spara razzi nello Stretto di Taiwan durante un'esercitazione. Taipei, 'Ferma condanna, ma non aumenteremo tensioni'

AGI - La Cina ha lanciato alcuni razzi nello Stretto di Taiwan durante il secondo giorno di esercitazioni militari intorno all'isola.
Oggi Taiwan ha dichiarato di aver rilevato 130 aerei militari cinesi e 22 navi in 24 ore contro gli 89 aerei e le 28 navi da guerra e della guardia costiera cinesi, rilevati ieri. La Cina si oppone "con fermezza" alla vendita di armi statunitensi a Taiwan. "In risposta alle continue provocazioni delle forze indipendentiste di Taiwan e alle vendite di armi su larga scala degli Stati Uniti, dobbiamo ovviamente opporci con fermezza e contrastarle con forza", ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un discorso pronunciato a Pechino.
Dal suo canto, il presidente taiwanese Lai Ching-te ha promesso che Taiwan non "provocherà" Pechino nè "inasprirà le tensioni", nel secondo giorno di esercitazioni militari cinesi che simulano un blocco dei porti dell'isola. "Agiremo responsabilmente, senza aumentare le tensioni o provocare controversie", ha scritto Lai in un post su Facebook, esprimendo al contempo la "più ferma condanna" all'avvio da parte della Cina di una seconda giornata di esercitazioni militari intorno all'isola. "La Cina sta ignorando le aspettative di pace della comunità internazionale e sta deliberatamente minando la stabilità regionale attraverso l'intimidazione militare. Si tratta di una palese provocazione contro la sicurezza regionale e l'ordine internazionale ed esprimo la mia più ferma condanna".
La Corea del Sud ha esortato a far prevalere "pace e stabilita'" nello Stretto di Taiwan, mentre sono in corso esercitazioni militari cinesi con decine di aerei da combattimento e navi della Marina di Pechino intorno all'isola. Seul spera che "le relazioni tra le due sponde dello Stretto si sviluppino pacificamente attraverso il dialogo e la cooperazione", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Park Il. "Continueremo a monitorare gli sviluppi correlati, dando priorità alla pace e alla stabilita' nella penisola coreana e proseguendo gli sforzi diplomatici per promuovere i nostri interessi nazionali", ha assicurato.