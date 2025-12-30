Beyoncé entra nel club dei miliardari, è la quinta artista
A 44 anni Beyoncé diventa miliardaria. Oltre 400 milioni incassati con il tour “Cowboy Carter”
AGI - Beyoncé è ora miliardaria. A 44 anni la cantante statunitense è la quinta artista a entrare nel ristretto club degli ultraricchi stilato da Forbes.

Lo deve anche al successo del suo tour 'Cowboy Carter', che ha incassato oltre 400 milioni di dollari dalla vendita dei biglietti e altri 50 milioni di dollari dal merchandising. Il suo precedente tour mondiale 'Renaissance' aveva incassato 579 milioni di dollari.

Il marito primo musicista a diventare miliardario

Suo marito, Jay-Z, è stato il primo musicista a diventare miliardario nel 2019. Del club fanno parte anche Rihanna, Bruce Springsteen e Taylor Swift.

La musica prima fonte di guadagno

Sebbene Beyoncé' abbia lanciato diverse iniziative, tra cui un marchio di prodotti per la cura dei capelli, un'etichetta di whisky e una linea di abbigliamento, la maggior parte del suo patrimonio proviene dalla musica, inclusi i ricavi del suo catalogo e dei suoi tour mondiali.

Nel 2010 ha fondato la Parkwood Entertainment, una società di gestione e produzione che ha il controllo di tutte le sue iniziative artistiche, tra cui musica, concerti e documentari.

