Mosca: 'La pace è vicina, negoziato nella fase finale'

AGI - La Russia si dice d'accordo con Donald Trump sul fatto che i colloqui di pace in Ucraina siano nelle loro fasi finali. "Certo", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, quando gli è stato chiesto se Mosca condividesse l'opinione del presidente Usa secondo cui l'accordo per porre fine alla guerra sarebbe più vicino che mai. Peskov ha anche confermato che i colloqui sono nella loro fase finale.
Gli Stati Uniti hanno offerto all'Ucraina "forti" garanzie di sicurezza per 15 anni prorogabili, ma Kiev chiede un periodo più lungo. Il giorno dopo i colloqui con il presidente Donald Trump sulle prospettive di una fine della guerra con la Russia, Volodymyr Zelensky ha incontrato i giornalisti per aggiornarli sui contenuti dell'incontro.
Gli Usa offrono garanzie per 15 anni ma Kiev chiede di più
"Gli ho detto che abbiamo già una guerra in corso, che dura da quasi 15 anni e che vorrei che le garanzie fossero più lunghe", ha detto il presidente ucraino, che spera in un incontro in Ucraina "nei prossimi giorni" con funzionari americani ed europei. "Gli ho detto che vogliamo davvero considerare la possibilità di 30, 40, 50 anni. Trump ha detto che ci avrebbe pensato".
Mosca, Zaporizhzhia può funzionare autonomamente
La centrale nucleare di Zaporizhzhia è preparata a funzionare senza una fonte di energia esterna. Lo ha detto Ramil Galiev, ceo dell'Organizzazione Operativa della centrale. A dicembre, il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi ha annunciato che la centrale aveva temporaneamente perso ogni fornitura di energia esterna per la dodicesima volta dall'inizio del conflitto. "Abbiamo sufficienti scorte di gasolio per farla funzionare anche senza alimentazione esterna" ha assicurato Galiev.
Zelensky: "La legge marziale sarà revocata solo con sufficienti garanzie di sicurezza"
La legge marziale sarà revocata in Ucraina solo dopo che Kiev avrà ricevuto sufficienti garanzie sulla sua sicurezza, ha avvertito Zelensky. "Prima di tutto, vogliamo tutti che la guerra finisca, e solo allora la legge marziale verrà revocata. Questa è l'unica via" ha detto Zelensky, "Tuttavia, la revoca della legge marziale avverrà nel momento in cui l'Ucraina otterrà garanzie di sicurezza. Senza queste garanzie questa guerra non può essere considerata veramente finita. Non potremo dire che sarà finita, perché con un vicino del genere permane il rischio di una nuova aggressione".