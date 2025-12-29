Kiev tenta l'attacco alla residenza di Putin. Lavrov: 'Risponderemo'

AGI - Le forze ucraine hanno tentato la notte scorsa di colpire con droni la residenza ufficiale del presidente russo Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Lo riferisce la Tass. Durissima la reazione di Mosca, nelle parole del ministro degli Esteri, Serghei Lavrov.
"La Russia risponderà all'attacco di Kiev alla residenza del presidente russo, gli obiettivi e il momento del contrattacco sono stati definiti", ha detto.
Mosca, ha proseguito, "rivedrà la sua posizione negoziale tenendo conto" dell'accaduto e "del definitivo passaggio del regime di Kiev alla politica del terrorismo di Stato" ma "non si ritirerà dai negoziati".
"Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, il regime di Kiev ha compiuto un attacco terroristico utilizzando 91 droni da combattimento a lungo raggio contro la residenza ufficiale del Presidente della Federazione Russa nella regione di Novgorod. Tutti i droni sono stati distrutti dai mezzi di difesa aerea delle Forze Armate della Federazione Russa", si legge nella dichiarazione di Lavrov.
"Non sono state segnalate vittime nè danni causati dai detriti dei droni", ha spiegato.
"Sottolineiamo che questa azione è stata compiuta nel corso di intense trattative tra Russia e Stati Uniti per la risoluzione del conflitto ucraino. Azioni sconsiderate come questa non rimarranno senza risposta. Gli obiettivi dei contrattacchi e il momento in cui saranno sferrati dalle forze armate russe sono stati individuati", ha assicurato.
"Ciononostante, non intendiamo abbandonare il processo negoziale con gli Stati Uniti. Tuttavia, tenuto conto della definitiva trasformazione del regime criminale di Kiev, che è passato a una politica di terrorismo di Stato, la posizione negoziale della Russia sarà rivista", ha concluso.
La smentita di Zelensky
Il presidente Volodymyr Zelensky ha smentito che le forze ucraine abbiano cercato di bombardare la tenuta del leader russo Vladimir Putin a Novgorod. "I russi hanno inventato una storia palesemente falsa su un presunto attacco a una residenza del dittatore russo, per avere una giustificazione per continuare gli attacchi contro l'Ucraina, in particolare contro Kiev, e per rifiutarsi di compiere i passi necessari per porre fine alla guerra", ha scritto su Telegram.
"È una tipica tattica menzognera dei russi", ha insistito.
Zakharova: è Zelensky a mentire. Kiev pagherà per suoi crimini
La Russia ha respinto l'accusa dell'Ucraina di aver mentito su un presunto tentativo di bombardare con droni la tenuta del presidente Vladimir Putin a Novgorod. "Menzogna sono le dichiarazioni" del presidente Volodymyr "Zelensky su Bucha. Menzogna sono le dichiarazioni di Zelensky sui bambini che sarebbero stati 'rapiti dalla Russia'. Menzogna sono le dichiarazioni di Zelensky sulla riluttanza della parte russa a negoziare", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. A denunciare il tentato attacco era stato il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov.
"Le parole di Lavrov sono la verita' e il regime di Kiev risponderà di questi crimini", ha ammonito Zakharova.
