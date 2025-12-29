Francia: stretta sui limiti di velocità, in carcere chi li supera di 50 km/h

AGI - Superare di oltre 50 chilometri orari il limite di velocità non sarà più sanzionato solo con una multa, ma costituirà un reato, potenzialmente punibile con il carcere. Il nuovo codice della strada, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana, prevede che i trasgressori possano essere condannati con una pena fino a tre mesi di carcere e a una multa di 3.750 euro. Inoltre, il reato verrà registrato nel casellario giudiziale, con le potenziali conseguenze che ciò potrebbe avere sulla vita privata.
Finora, superare il limite di velocità di oltre 50 chilometri orari comportava multe fino a 1.500 euro, oltre alla perdita di sei punti dalla patente, anche se la recidiva era considerata un reato. Tuttavia, secondo la Delegazione interministeriale per la sicurezza stradale, questo sistema sanzionatorio non era "adattato alla gravità e alla crescente frequenza delle infrazioni", e pertanto si è deciso di inasprire le sanzioni.
Secondo l'Agenzia per la sicurezza stradale, nel 2024 in Francia sono state registrate 63.217 violazioni per eccesso di velocità superiori a 50 chilometri orari, con un aumento del 69% rispetto al 2017. La velocità eccessiva è considerata la seconda causa di incidenti stradali mortali. Nel 2024, 3.190 persone sono morte nel Paese a causa dell'eccesso di velocità.