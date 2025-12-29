Danimarca, addio lettere: in vendita le cassette postali

AGI - Se avete un amico di penna in Danimarca questa notizia potrebbe non piacervi. La posta danese PostNord, che dal 31 dicembre smetterà di distribuire la corrispondenza, e ha annunciato che metterà in vendita le storiche cassette postali rosse, presenti nel Paese da oltre 170 anni.
“Alla fine dell’anno PostNord consegnerà l’ultima lettera in Danimarca e ha quindi deciso di destinare 1.200 cassette postali a Danmarks Indsamling”, il telethon annuale nazionale, ha spiegato l’azienda in una nota.
Le cassette postali in vendita online
A partire dal 15 dicembre, 1.000 cassette postali sono state messe in vendita online sul sito della catena di supermercati Fotex, a un prezzo compreso tra 1.500 e 2.000 corone danesi (circa 200-267 euro). Altre 200 cassette, provenienti da luoghi particolari o decorate da artisti danesi, saranno invece battute all’asta a gennaio.
La prima fu installata nel 1851
In totale PostNord possedeva circa 1.500 cassette postali in tutto il Paese. Il loro design attuale risale al 1876, mentre la prima cassetta postale in Danimarca fu installata nel 1851 a Copenaghen.
Un terzo del personale licenziato
Già a marzo PostNord aveva annunciato l’addio alla consegna delle lettere per concentrarsi esclusivamente sulla distribuzione dei pacchi. La riorganizzazione, che comporta il taglio di circa un terzo del personale, è stata motivata dal crollo del volume di lettere, diminuito di oltre il 90% dal 2000. La digitalizzazione ormai porta le persone ha scrivere e inviare mail e messaggi tramite smartphone o altri device.
La decisione di PostNord arriva anche dopo che il governo di Copenaghen ha messo in pratica il processo di liberalizzazione del mercato che ha portato l'azienda statale a perdere l'esclusività sulla consegna di pacchi e lettere. Ed è per questo che DAO, distributore che si è aggiudicato un grosso appalto per la consegna della posta pubblica, si è fatto subito avanti annunciando di voler rafforzare il suo servizio e colmare la futura lacuna lasciata dallo Stato.
L’azienda Dao, specializzata nella distribuzione di giornali, ha già installato 1.500 nuove cassette postali rosse nei propri centri di servizio. “I danesi sono molto legati alle tradizioni legate alla posta e alle lettere. Per questo vogliamo preservarle installando cassette postali rosse”, ha spiegato Lars Balsby, dirigente di Dao.