Cenare in una metro a Londra: la 'Supperclub.tube' trasforma un vagone vintage in ristorante
Al capolinea della Victoria Line del 1967, un vagone dismesso diventa la cornice di un’esperienza culinaria unica
AGI - Al capolinea di una tratta della metropolitana di Londra, all'interno di una carrozza dismessa della Victoria Line del 1967, si trova una delle nuove esperienze culinarie più inaspettate della capitale britannica: la 'Supperclub.tube'.
Un vagone, che un tempo trasportava pendolari, ora ha 36 posti a sedere per un menu degustazione a più portate, serviti tra sedili in moquette e finiture cromate lucidate. La Cnn ha dedicato un intero servizio a questa novità sotto il 'Big Ben'.