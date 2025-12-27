Raffica di attacchi su Kiev, la Polonia chiude due aeroporti

AGI - Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina e Kiev. Missili e droni hanno colpito diversi punti della capitale. Nel distretto di Holosiivskyi è scoppiato un incendio in una stazione di servizio. A Obolonsky, i detriti sono caduti su una cooperativa di case vacanze. Colpite soprattutto infrastrutture energetiche. Diverse zone della capitale sono rimaste al buio.
Il bilancio provvisorio è di 19 feriti, 11 dei quali ricoverati in ospedale. Tra i feriti anche due bambini. Il sindaco ha riferito che "oltre 2.600 edifici residenziali, 187 asili, 138 scuole e 22 istituti sociali" a Kiev ora non hanno più il riscaldamento centralizzato. A Kiev sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza.
La Polonia fa decollare i jet e chiude due aeroporti
In risposta agli attacchi russi, la Polonia ha fatto alzare in volo suoi jet militari. L'Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea ha diffuso solo una breve dichiarazione per annunciare la conseguente chiusura temporanea di due aeroporti, Rzeszow e Lublino. Lo riporta Sky News.