Va in ospedale col neonato morto in uno zaino, arrestata a Tolosa

AGI - Confusa, agitata, senza riuscire a parlare in modo coerente, con uno zaino in spalle: così si è presentata una donna al Toulouse University Hospital di Tolosa, in Francia. Il 22 dicembre, alle 11 del mattino il personale dell'ospedale ha assistito a una scena da film horror: in quello zaino la donna portava un neonato morto. Morto da diverse ore, secondo il personale sanitario.
Inizialmente, secondo quanto riportato dal media francese 7Sur7, avrebbe raccontato di un'amica che le aveva affidato lo zaino senza però rivelarle il contenuto. Una circostanza confermata dagli investigatori della polizia, che hanno anche aggiunto altri elementi a questa versione. Per la polizia, la donna avrebbe accusato un'amica, che le aveva dato la borsa e le aveva chiesto di liberarsene. La donna però avrebbe poi controllato il contenuto e sarebbe rimasta sconvolta, decidendo tuttavia di correre in ospedale per vedere se si potesse fare ancora qualcosa per il bimbo.
L'arresto e l'ipotesi di omicidio
Arrivato in ospedale e mostrato il neonato morto, un'infermiera ha avvertito subito la polizia. La donna, una 23enne, è stata poi arrestata. L'ipotesi è di omicidio.
Le indagini e i sospetti sulla madre
Dalla segnalazione del personale medico è scaturita l'indagine ed è stata anche disposta l'autopsia sul corpicino del bimbo. Martedì si terranno gli esami autoptici per risalire alle cause del decesso e per trovare conferma ai sospetti dei sanitari, secondo cui la donna arrestata sarebbe la madre del neonato. Il piccolo è nato il 21 dicembre scorso in casa. La donna lo avrebbe partorito da sola, senza l'aiuto di nessuno: dettagli emersi dalla visita medica alla quale la donna è stata sottoposta. E l'autopsia servirà anche a verificare quanto poi asserito dalla 23enne, ovvero che il piccolo sia nato morto, mentre le indicazioni del personale sanitario sarebbero di segno opposto: il piccolo avrebbe vissuto solo per poche ore. La donna è agli arresti, piantonata in ospedale.