Boom di richieste per la carne di orso: succosa e saporita

AGI - In Giappone, che ha dichiarato guerra agli orsi responsabili di un numero record di attacchi mortali, nei ristoranti è boom di consumo di carne del temuto mammifero. Una carne, a quanto pare, davvero succosa e saporita, con pezzi d'orso cotti alla griglia oppure a fuoco lento in una fonduta con verdure selvatiche. La materia prima, richiestissima nel Paese del Sol Levante da buongustai curiosi, proviene da orsi uccisi con l'approvazione delle autorità per arginare gli attacchi che quest'anno hanno causato la morte di 13 persone in tutto l'arcipelago.
Il locale del signor Suzuki, situato nella zona collinare di Chichibu, vicino a Tokyo, serve anche cervi e cinghiali, ma la popolarità dei suoi piatti a base di orso è esplosa dopo mesi di incidenti ampiamente pubblicizzati: orsi che irrompono nelle case, si aggirano vicino alle scuole, seminano il panico nei supermercati. "Con tutte queste notizie sugli orsi, il numero di clienti che vogliono mangiarli è aumentato significativamente", ha raccontato Koji Suzuki. "È meglio usare la carne in un ristorante come questo che seppellire la carcassa", ha detto il 71enne, che è anche un cacciatore. Sua moglie, Chieko, che gestisce il ristorante, afferma di rifiutare regolarmente i clienti, ma rimane discreta riguardo all'entità dell'aumento degli affari.
Cresciuti gli abbattimenti
Con l'abbattimento degli orsi, che possono pesare mezza tonnellata e correre più veloci di un essere umano, le autorità sperano di arginare la minaccia in alcune parti del Giappone settentrionale. Il numero di vittime di attacchi di orsi uccise quest'anno è già più del doppio del precedente record annuale, a quattro mesi dal termine dell'anno fiscale giapponese, a fine marzo prossimo. Gli scienziati attribuiscono il fenomeno alla rapida crescita della popolazione di orsi, alla carenza di cibo e allo spopolamento di alcune aree. In risposta, Tokyo ha schierato unità militari e di polizia antisommossa. L'obiettivo di 9.100 orsi uccisi nel 2023-2024 è già stato superato in soli sei mesi.
Nel frattempo, le autorità sperano che la carne possa diventare una fonte di reddito per i villaggi rurali. "È importante trasformare questi parassiti in qualcosa di positivo", ha sottolineato il ministero dell'Agricoltura all'inizio di dicembre. Le autorità locali riceveranno 100 milioni di euro per controllare le popolazioni di orsi e promuovere un consumo "sostenibile".
Alcuni ristoratori non hanno certo bisogno di essere convinti, come il cinquantenne Katsuhiko Kakuta, che gestisce un ristorante nella prefettura di Aomori (Giappone settentrionale), una delle regioni più colpite dagli attacchi degli orsi, dal 2021. Afferma di aver esaurito l'intera scorta di carne d'orso all'inizio di questo mese: "Quest'anno, il nostro locale ha attirato molta attenzione, soprattutto dopo che un influencer ci ha menzionati".
A Sapporo, sull'isola settentrionale di Hokkaido, lo chef Kiyoshi Fujimoto ora offre carne d'orso nel suo esclusivo ristorante francese. "Sempre più persone vogliono provarla e ne ho fatto scorta. La maggior parte delle persone che la mangiano dice che è deliziosa!", ha riferito.
Gli orsi bruni vivono solo a Hokkaido, dove la loro popolazione è raddoppiata in tre decenni, superando gli 11.500 individui nel 2023. Gli orsi neri, invece, sono comuni in gran parte del Paese. Ma l'anno scorso, il governo ha aggiunto gli orsi all'elenco degli animali soggetti a controllo demografico, annullando una protezione che aveva permesso alla loro popolazione di proliferare. La regione prevede di abbattere 1.200 orsi all'anno per il prossimo decennio.
Tuttavia, gran parte della carne degli orsi abbattuti viene spesso sprecata, in gran parte a causa della mancanza di impianti di lavorazione autorizzati. Il Giappone ha 826 macelli specializzati in selvaggina, ma solo pochi si trovano nelle prefetture settentrionali più colpite dagli attacchi. L'attività di Katsuhiko Kakuta ha anche una propria macelleria che fornisce curry d'orso e altri piatti a un mercato agricolo e a un hotel nelle vicinanze. "La carne d'orso è una risorsa turistica per noi. Stiamo utilizzando qualcosa che altrimenti verrebbe sepolto come rifiuto", si è rallegrato.
