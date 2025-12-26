L'annuncio di Zelensky, "prossimamente incontrerò Trump" 

AGI - ll leader ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un messaggio su X che incontrerà il presidente Usa Donald Trump "nel prossimo futuro".
La notizia segue i colloqui telefonici di ieri con l'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, ai quali sono seguiti ulteriori "contatti" dei rappresentanti della Casa Bianca con il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale ucraino, Rustem Umerov.
"Molto può essere deciso prima di Capodanno"
"Molto può essere deciso prima del nuovo anno", ha poi assicurato il leader ucraino, sempre nel messaggio sui social dove riferisce degli "ultimi contatti" del negoziatore ucraino Rustem Umerov con "la parte americana" dopo la telefonata con l'inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero del presidente Usa, Jared Kushner.
"Non stiamo perdendo un solo giorno. Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il presidente Trump nel prossimo futuro", ha aggiunto il leader di Kiev.
Ieri il colloquio con Witkoff e Kushner
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella giornata di ieri aveva riferito di aver avuto "un'ottima conversazione con l'inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner".
Il leader di Kiev, in un messaggio su X pubblicato sempre ieri, li ha ringraziati "per l'approccio costruttivo, l'intenso lavoro svolto, le gentili parole e gli auguri di Natale al popolo ucraino".
"Stiamo lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per avvicinare la fine di questa brutale guerra russa contro l'Ucraina e per garantire che tutti i documenti e le misure adottate siano realistici, efficaci e affidabili", ha riferito Zelensky, sottolineando che sono stati discussi "alcuni dettagli sostanziali del lavoro in corso".
"Ci sono buone idee che possono contribuire a un risultato condiviso e a una pace duratura. Vera sicurezza, vera ripresa e vera pace sono ciò di cui tutti abbiamo bisogno: l'Ucraina, gli Stati Uniti, l'Europa e ogni partner che ci aiuta", ha aggiunto, esprimendo la speranza che i frutti del colloquio si "rivelino utili".
Il presidente ucraino ha poi fatto sapere che il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale Rustem Umerov "parlerà di nuovo oggi con Steve e Jared. Crediamo che questo sia l'approccio giusto: non perdere un solo giorno o una sola opportunità che possa avvicinare il risultato. Che la conversazione di oggi possa rappresentare un ulteriore passo verso la pace".