Ucraina: da oggi il Parlamento al lavoro sulle elezioni

AGI - Il Parlamento ucraino inizia oggi a lavorare sull'organizzazione delle prossime elezioni. Lo ha annunciato il primo vicepresidente della Rada Oleksandr Kornienko, in un commento a Interfax-Ucraina riportato da Rcb. "Alle 13:00 è prevista la prima riunione online del gruppo di lavoro sulla preparazione delle elezioni, dei referendum durante la legge marziale e nel periodo post-bellico", ha detto.
"Attualmente, circa 60 persone sono già state incluse nel gruppo di lavoro", ha spiegato, con due deputati per ciascuno dei partiti e gruppi parlamentari, 10 esponenti di organizzazioni pubbliche chiave, oltre a rappresentanti dell'esecutivo e delle forze di sicurezza.
Il pressing di Trump
Il tema elezioni è stato più volte sollevato sia dai russi sia dal presidente americano Donald Trump, secondo cui la leadership di Volodymyr Zelensky è ormai illegittima visto che non vi sono più state consultazioni. Zelensky ha più volte ricordato la difficoltà di tenere elezioni libere e corrette mentre diverse aree del Paese sono in guerra e vige la legge marziale. Ma poche settimane fa ha assicurato che l'Ucraina è pronta a indire la consultazione entro tre mesi, se vi saranno un cessate il fuoco con la Russia e garanzie di sicurezza.
Nella riunione, i deputati si accorderanno su come organizzare i lavori della commissione, compresa la possibilità di istituire sottogruppi tematici. Poi i membri del gruppo di lavoro ascolteranno il rapporto della Commissione Elettorale Centrale che farà un quadro della situazione, a cominciare dai problemi sia per elezioni durante la legge marziale sia una volta che la guerra finisse. Kornienko ha annunciato che la riunione sarà trasmessa su Youtube e sui social network.