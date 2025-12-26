Trump il più citato sulla stampa francese davanti anche a Macron 

AGI - Donald Trump ha 'battuto' Emmanuel Macron in quanto a citazioni nel 2025 sulla stampa francese. È il risultato del barometro annuale sulle mille personalità più seguite dai media d'Oltralpe, condotto dalla piattaforma di monitoraggio Tagaday.
Per la prima volta un presidente francese non è il più citato
"Per la prima volta dall'inizio dello studio nel 2013, il presidente francese in carica non è il personaggio più citato nei media del Paese", ha osservato il quotidiano Ouest-France che lo ha pubblicato.
I risultati del monitoraggio
Secondo i risultati, il nome di Donald Trump "è stato scritto o menzionato in quasi un milione di contenuti nel 2025 (947.294), rispetto ai 671.125" di Emmanuel Macron, arrivato secondo. Tra i primi cinque c'è anche l'ex primo ministro François Bayrou, il presidente russo Vladimir Putin e l'ex ministro degli Interni Bruno Retailleau.
Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National, è l'unica donna nella top 10 (ottavo posto), mentre il capitano della nazionale francese di calcio, Kylian Mbappé, è l'atleta più in alto in classifica (13esimo).