"Il vero Capodanno", Putin diventa un cartone animato 

AGI - È stato trasmesso in Russia l'atteso episodio di Capodanno di un famoso cartone animato, "Prostokvashino", in cui per la prima volta appare tra i protagonisti anche il presidente Vladimir Putin.
L'agenzia ufficiale Ria Novosti, dandone notizia, ha diffuso anche alcune immagini in cui il leader del Cremlino appare in versione cartoon.
I personaggi di "Prostokvashino"
La serie animata è prodotta dalla Soyuzmultfilm che aveva anticipato la presenza di Putin accanto ai personaggi protagonisti di "Prostokvashino": lo zio Fyodor, il gatto Matroskin, il cane Sharik, il postino Pechkin e alcuni altri personaggi di fantasia.
Soft power
Yuliana Slashcheva, presidente del Consiglio di amministrazione della Soyuzmultfilm, aveva spiegato in precedenza che l'iniziativa è considerata uno strumento di "soft power" per promuovere la Russia e la sua cultura all'estero.
L'episodio in questione, della durata di sette minuti, è intitolato "Il vero Capodanno": nella notte del 31 dicembre, il gatto Matroskin e il cane Sharik si dirigono verso la Piazza Rossa per verificare se il presidente stia registrando il suo discorso di fine anno. Putin si avvicina a loro. Sharik dice che vengono da Prostokvashino, e il presidente risponde: "Prostokvashino? Lo so, mi piace. A proposito, la pesca lì è eccellente".
La storia
In seguito, il gatto e il cane, insieme al presidente, fanno gli auguri ai russi e, nell'inquadratura finale, tutti i personaggi si riuniscono in piazza con Putin. Adattamento di un cartone animato d'epoca sovietica, "Prostokvashino" - che prende il nome dal villaggio dove è ambientato - va in onda dal 2018 e finora sono state realizzate sei stagioni.
I personaggi sono doppiati da attori famosi tra cui Anton Tabakov, Garik Sukachov e Ivan Okhlobystin. Il personaggio di Putin è stato doppiato dall'attore Dmitry Grachev, attore noto per le imitazioni del presidente russo.
Lo Zar e il culto della personalità
I film d'animazione sovietici sono ancora molto popolari nei Paesi dell'ex Urss, ha sottolineato Slashcheva. I film d'animazione russi stanno riscuotendo un crescente successo anche in Cina e nel Sud-est asiatico.
L'inclusione di Putin nella serie "aumenterà ulteriormente la popolarità della Russia in quei Paesi", è l'auspicio della Soyuzmultfilm.
Anche se ufficialmente non è promotore di queste iniziative, il Cremlino non si oppone all'utilizzo dell'immagine di Putin che in 25 anni di potere è ormai oggetto di un culto della personalità mai realmente formalizzato.
Il portavoce della presidenza, Dmitri Peskov, ha fatto notare che Putin fa parte della vita di molti russi fin dalla tenera età. L'interesse degli studi cinematografici era quindi comprensibile e non era necessaria un'autorizzazione.