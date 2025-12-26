Trump colpisce l'Isis in Nigeria, "hanno ucciso cristiani innocenti" 

AGI - Gli Stati Uniti hanno bombardato nella notte postazioni Isis in Nigeria. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump. "Su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell'Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti, a livelli che non si vedevano da molti anni, persino da secoli", ha scritto su Truth.
Trump, questi terroristi massacrano i cristiani
"Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e stasera è successo", ha proseguito.
"Il Dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare. Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica le nostre forze armate e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se continueranno a massacrare i cristiani", ha avvertito.
"Numerosi attacchi aerei contro lo Stato Islamico"
Trump ha precisato che sono stati "numerosi" gli attacchi aerei contro lo Stato Islamico nel nord-ovest della Nigeria e ha promesso ulteriori attacchi se l'organizzazione continuerà a uccidere i cristiani nel Paese. "In precedenza avevo avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani, avrebbero pagato un prezzo elevato, e stasera l'hanno pagato", ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma Truth Social, aggiungendo che "il Dipartimento della Guerra ha effettuato molti attacchi perfetti".
"Che Dio benedica i nostri militari", ha detto, aggiungendo provocatoriamente: "Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il massacro di cristiani continuerà".
Gli elogi del capo del Pentagono
Il Comando Africa degli Stati Uniti ha dichiarato in un post su X di aver condotto un attacco "su richiesta delle autorità nigeriane... uccidendo diversi terroristi dell'Isis". Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, si è rivolto a X per elogiare la prontezza del suo dipartimento a intervenire in Nigeria e si è detto "grato per il supporto e la cooperazione del governo nigeriano".
Gli attacchi segnano i primi delle forze statunitensi in Nigeria sotto Trump, e arrivano dopo che il repubblicano aveva inaspettatamente criticato la nazione dell'Africa occidentale a ottobre e novembre, affermando che i cristiani lì si trovavano di fronte a una "minaccia esistenziale" che equivaleva a un "genocidio" nel mezzo della miriade di conflitti armati in Nigeria.
L'offensiva diplomatica è stata accolta con favore da alcuni, ma interpretata da altri come un inasprimento delle tensioni religiose nel paese più popoloso dell'Africa, che in passato ha visto episodi di violenza settaria.
Il governo nigeriano e gli analisti indipendenti rifiutano di inquadrare la violenza del Paese in termini di persecuzione religiosa, una narrazione a lungo utilizzata dalla destra cristiana negli Stati Uniti e in Europa.
La Nigeria conferma l'attacco
Il Ministero degli Esteri nigeriano ha confermato successivamente che gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi aerei di precisione contro obiettivi terroristici nel nord-ovest del Paese, poco dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato che Washington stava pianificando un attacco contro lo Stato Islamico.
"Le autorità nigeriane rimangono impegnate in una cooperazione strutturata in materia di sicurezza con i partner internazionali, compresi gli Stati Uniti d'America, per combattere la persistente minaccia del terrorismo e dell'estremismo violento", ha affermato il Ministero in una nota. "Ciò ha portato ad attacchi aerei di precisione contro obiettivi terroristici in Nigeria", ha aggiunto.