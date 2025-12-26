C'è il primo Paese che riconosce il Somaliland stato indipendente

AGI - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il riconoscimento ufficiale dello "Stato indipendente e sovrano" del Somaliland e ha firmato un accordo per stabilire relazioni diplomatiche tra i due paesi, una prima volta per questa repubblica autoproclamatasi secessionista dalla Somalia e finora mai riconosciuta da nessun altro Paese.
Partnership strategica
"Il primo ministro Netanyahu, il ministro degli Esteri Gideon Saar e il presidente della Repubblica del Somaliland hanno firmato una dichiarazione congiunta e reciproca", secondo una dichiarazione dell'ufficio del primo ministro israeliano. "La dichiarazione è nello spirito degli Accordi di Abramo", ha affermato l'ufficio di Netanyahu, riferendosi a diversi accordi tra Israele e i paesi arabi mediati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua prima presidenza.
Il presidente del Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, ha accolto con favore la decisione di riconoscimento, affermando che segna l'inizio di una "partnership strategica".
"Questo è un momento storico, in cui accogliamo calorosamente... il riconoscimento della Repubblica del Somaliland da parte del Primo Ministro dello Stato di Israele e affermiamo la disponibilità del Somaliland ad aderire agli Accordi di Abramo", normalizzando le relazioni con Israele, ha scritto su X.
Il Somaliland, che ha dichiarato l'indipendenza nel 1991, ha spinto per decenni per il riconoscimento internazionale, la priorità fondamentale per Abdullahi da quando ha assunto l'incarico lo scorso anno.