A 14 anni si candida a governatore del Vermont

Non ha ancora l'eta' per guidare o per votare, ma lui pensa di avere quella giusta per fare il governatore del Vermont e convincere migliaia di giovani coppie a trasferirsi nel suo Stato. E' la sfida lanciata da Dean Roy, 14 anni, uno che ha deciso di puntare all'incarico piu' grande nel suo Stato, sulla costa nordest degli Stati Uniti, mentre al massimo i suoi compagni puntano a far parte del consiglio scolastico. "Spero che la mia decisione - ha confessato al Daily Mail - spinga altri giovani a farsi avanti". Se eletto, il 3 novembre 2026, Roy diventerebbe il primo governatore con meno di 18 anni nella storia degli Stati Uniti. Ma non sarebbe il primo ad averci provato. Il Daily Mail ha ricordato il precedente del 2018, quando il tredicenne Ethan Sonneborn si candido' senza successo alle primarie per scegliere il candidato governatore in Vermont. Il governatore piu' giovane realmente eletto e' stato Stevens Mason, che aveva compiuto appena 24 anni quando aveva cominciato il suo mandato in Michigan. Ma era il 1835. La candidatura del giovane aspirante governatore in realta' e' possibile perche' tecnicamente lo stato del Vermont non prevede un'eta' minima. Altri Stati negli Usa hanno stabilito che un candidato debba aver compiuto almeno diciotto anni, mentre la maggioranza richiede un'eta' minima di trenta. Roy sara' in buona compagnia nella sua sfida politica: il compagno di classe, Charlie Bass, 14 anni anche lui, vuole correre come vicegovernatore. Entrambi, studenti in un liceo nel nord del Vermont, puntano a raccogliere le 500 firme necessarie per potersi presentare alle elezioni il prossimo anno. Ne mancano solo poche decine.
Il Vermont e' uno dei due Stati dove il governatore viene eletto ogni due anni. L'altro e' il vicino New Hampshire. "La mia piattaforma politica - ha spiegato Roy - punta sull'emergenza abitativa, che e' di gran lunga il problema piu' grande nel Vermont". Il baby aspirante candidato si ispira ai temi gia' lanciati dal nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, seppure non si senta un democratico e tanto meno un socialista. Figlio di proprietari di una piccola attivita', Roy ha detto che tra i suoi obiettivi c'e' la costruzione di abitazioni dal costo massimo di 150 mila dollari (127 mila euro) in modo che "le generazioni piu' giovani possano permettersi" di acquistarne una. "Abbiamo davvero bisogno di giovani, perche' la popolazione sta invecchiando rapidamente", ha aggiunto. Con una media di 43 anni, il Vermont e' il terzo Stato in Usa con l'eta' della popolazione piu' alta, dietro a Maine e New Hampshire. "Siamo uno Stato in coma e abbiamo bisogno di nuovi lavoratori per tenere in vita la nostra economia. L'unico modo per riuscirci e' incentivare le giovani generazioni a venire a stare qui". Nel Vermont vive uno dei senatori piu' anziani del Congresso americano, il popolare indipendente Bernie Sanders, 84 anni, e non e' ancora chiaro se questa figura molto amata dai giovani lo abbia in qualche modo ispirato. Anche Sanders si e' sempre battuto per affrontare l'emergenza abitativa e il costo della vita. Probabilmente, a sentire le parole del baby candidato, il senatore non appare tra i modelli di riferimento. Roy sostiene di essere legato piu' al Partito repubblicano, ma di ritenere che quello nazionale del movimento Maga sia diventato troppo di destra, mentre quello democratico del Vermont appare "troppo di sinistra". Non dovesse farcela a diventare governatore, il ragazzo promette di non mettere fine al suo sogno di fare politica, anche se non ha spiegato quali potrebbero essere i suoi futuri obiettivi.