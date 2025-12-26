La Corea del Nord annuncia l'espansione del suo programma missilistico 

AGI - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato "l'espansione" e la modernizzazione della produzione missilistica del Paese il prossimo anno e la costruzione di ulteriori stabilimenti per soddisfare la crescente domanda, hanno riferito venerdì i media statali.
"Aumentare la capacità missilistica"
In una visita alle fabbriche di munizioni accompagnata da alti funzionari, l'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (Kcna) ha dichiarato che Kim ha ordinato agli stabilimenti di soddisfare "le esigenze future per l'operatività delle forze missilistiche e di artiglieria statali".
Kim ha affermato che sarà necessario "ampliare ulteriormente la capacità produttiva complessiva" per tenere il passo con la domanda delle forze armate di Pyongyang e ha ordinato la costruzione di nuovi stabilimenti per la produzione di munizioni, ha riportato la KCNA.
I test missilistici
"Il settore della produzione di missili e proiettili è di fondamentale importanza per rafforzare la deterrenza bellica", ha affermato il leader nordcoreano. Pyongyang ha aumentato significativamente i test missilistici negli ultimi anni. Gli analisti affermano che questo mira a migliorare le capacità di attacco di precisione, a sfidare gli Stati Uniti e la Corea del Sud e a testare le armi prima di esportarle potenzialmente in Russia.
Nuove armi segrete sottomarine
La visita di Kim è stata annunciata il giorno dopo che i media statali avevano riferito che aveva visitato una fabbrica di sottomarini nucleari, dove aveva promesso di contrastare la "minaccia" rappresentata dalla Corea del Sud che produceva propri sottomarini nucleari.
Ha anche appreso della ricerca su "nuove armi segrete sottomarine", ha riferito la KCNA. Si dice anche che Kim abbia supervisionato il lancio di prova di un nuovo tipo di missili antiaerei ad alta quota e a lungo raggio sul Mar del Giappone.
Il partito dei lavoratori coreano
Il Partito dei Lavoratori Coreano, al potere in Corea del Nord, dovrebbe tenere il suo primo congresso in cinque anni all'inizio del 2026, dove i responsabili politici discuteranno i plani di sviluppo economico e militare per i prossimi cinque anni.