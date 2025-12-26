Tre donne accoltellate nella metro di Parigi. Arrestato l'aggressore

AGI - Tre donne sono rimaste ferite con un coltello nella metropolitana di Parigi da un individuo che poi si era dato alla fuga. Lo riferisce l'azienda di trasporti pubblici di Parigi, RATP. Gli attacchi sono avvenuti presso le stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel centro di Parigi, "tra le 16:15 e le 16:45", ha detto la RATP. "L'aggressore è fuggito," secondo la stessa fonte.
La persona in questione, "magra, di tipo africano e con un cappotto color kaki", ha attaccato prima una donna con un coltello alla stazione della République, prima di proseguire il suo percorso alle stazioni Arts et Métiers e poi all'Opéra. L'uomo sospettato è stato arrestato poi nel tardo pomeriggio, secondo quanto riferito dall'ufficio del procuratore parigino, contattato dall'AFP.
La ricostruzione della procura
Intorno alle 16:00, un uomo "ha aggredito tre donne con un coltello sulla linea 3 della metropolitana, successivamente alle stazioni République, Arts et Métiers e Opéra", ha spiegato l'ufficio del procuratore. È stato identificato "grazie a immagini di videosorveglianza": "l'implementazione della geolocalizzazione del suo telefono cellulare ha permesso il suo arresto a fine pomeriggio nella Val d'Oise", ha detto la stessa fonte.
L'ufficio del procuratore non è stato in grado di specificare immediatamente lo stato delle ferite delle vittime.
L'uomo arrestato è nato nel 2000 ed è noto alla polizia per vari reati, tra cui danneggiamento alla proprietà. L'accusa è di tentato omicidio e aggressione aggravata con arma. L'uomo è stato arrestato nella sua residenza di Sarcelles (Val-d'Oise). Secondo una fonte della polizia, l'ipotesi di terrorismo è stata esclusa. Sembra trattarsi dell'opera di un individuo mentalmente instabile, o quantomeno di qualcuno con uno stato mentale fragile.
Misure di sicurezza e supporto
Sono state schierate squadre di sicurezza per mettere in sicurezza la linea e l'unità di assistenza alle vittime della RATP è stata attivata per fornire supporto alle persone, ha detto l'operatore.