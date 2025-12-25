Zelensky nel discorso di Natale: 'Il sogno è la pace e che lui muoia'

ADV
AGI - Sin dai tempi più antichi, gli ucraini credono nel fatto che la notte di Natale dischiude i Cieli. E che esprimendo un sogno, questo si realizza. Oggi tutti noi condividiamo un sogno e abbiamo un unico desiderio per tutti noi. 'Che lui possa morire', potrebbe dire tra se' ciascuno di noi. Ma quando ci volgiamo a Dio, noi di certo aspiriamo a qualcosa di più grande". È un passaggio del discorso alla nazione, il cui testo è riportato sulla pagina ufficiale del Presidente ucraino, rivolto ieri da Volodymyr Zelensky.
"Chiediamo la pace per l'Ucraina. Combattiamo e preghiamo per questo. Lo meritiamo", dice ancora, tra l'altro, Zelensky.
