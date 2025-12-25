Visti negati a 5 europei, uno fa causa all'amministrazione Usa

AGI - Ha fatto ricorso in tribunale uno dei cinque cittadini europei cui l'amministrazione americana ha negato il visto. Imran Ahmed, cittadino britannico, direttore del Centro per il contrasto dell'odio digitale (Ccdh) ha citato in giudizio l'amministrazione del presidente Donald Trump per quello che ha definito un provvedimento "incostituzionale".
Il ricorso contro il segretario di Stato Marco Rubio, la sottosegretaria di Stato per la Diplomazia Pubblica Sarah Rogers, il procuratore generale Pam Bondi e il segretario per la Sicurezza Interna Kristi Noem è stato depositato al tribunale distrettuale di New York. Ahmed, grande critico di Elon Musk, ha la 'green card' che gli riconosce la residenza permanente negli Usa.
"Sono orgoglioso di chiamare gli Stati Uniti la mia casa," ha dichiarato, "mia moglie e mia figlia sono americane e, invece di passare il Natale con loro, sto lottando per impedire la mia espulsione illegale". Il provvedimento di Rubio prende di mira tra gli altri anche l'ex commissario europeo Thierry Breton, accusato come Ahmed di tentare di "costringere" le piattaforme social statunitensi a censurare opinioni sgradite.
Ahmed rischia sulla carta l'arresto e l'espulsione, ma un giudice distrettuale ha concesso un ordine restrittivo temporaneo che impedisce entrambi fino alla nuova udienza fissata per lunedi'.