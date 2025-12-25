Ucciso in Siria un alto comandante dell'Isis

AGI - Le autorità siriane hanno annunciato l'uccisione di un alto comandante dell'Isis, poche ore dopo l'arresto di un altro leader nei pressi di Damasco.
Le forze di sicurezza e di intelligence siriane, lavorando in coordinamento con la coalizione internazionale, hanno condotto una "precisa operazione di sicurezza" che ha portato "alla neutralizzazione del terrorista Mohammad Shahada, noto come 'Abu Omar Shaddad', considerato uno dei principali leader dell'Isis in Siria", ha sottolineato il Ministero dell'Interno. "Questa operazione conferma l'efficacia del coordinamento congiunto tra le agenzie di sicurezza nazionale e i partner internazionali", ha aggiunto.
Poche ore prima, le autorità avevano riferito della cattura di Taha al-Zoubi, noto anche come Abu Omar Tabiya, un leader dello Stato islamico a Damasco, insieme ad alcuni dei suoi uomini.
Attacco a Palmira e rappresaglia americana
Il 13 dicembre due soldati USA e un interprete civile sono stati uccisi a Palmira in un attacco che Washington ha attribuito all'Isis. Per rappresaglia, le forze americane hanno condotto un vasto attacco contro obiettivi del gruppo terroristico in diverse zone del Paese, uccidendo cinque jihadisti.