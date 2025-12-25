Soldato israeliano investe un musulmano mentre prega

AGI - Le forze armate israeliane hanno annunciato un'indagine dopo che un israeliano, in abiti civili ma pesantemente armato, è stato ripreso mentre investiva con un quad un musulmano che pregava sul ciglio di una strada vicino Ramallah, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito dai media israeliani, poco prima lo stesso israeliano aveva aperto il fuoco e ferito due palestinesi nel villaggio di Deir Jarir a Ramallah.
"Un'indagine iniziale ha rivelato che si tratta di un soldato riservista che ha sparato mentre era in abiti civili, eccedendo di gran lunga i suoi poteri", ha riferito un portavoce dell'Idf, precisando che dopo le indagini sul caso del musulmano investito mentre pregava, "si è stabilito che si trattava dello stesso soldato di riserva". "L'arma del soldato è stata sequestrata dall'Idf e il suo servizio è stato interrotto a causa della gravita' degli eventi", ha aggiunto.
VIDEO | An Israeli settler runs over a Palestinian man while he was praying at the entrance of the village of Deir Jarir, near Ramallah in the occupied West Bank. pic.twitter.com/GHDfztsZY3— The Cradle (@TheCradleMedia) December 25, 2025