Quando i regali di Natale sono poco graditi. In Francia è 'boom' di rivendite online

AGI - Alzi la mano chi non ha mai pensato di sbarazzarsi di un regalo, appena ricevuto ma ritenuto brutto o anche inutile. In Francia, il giorno dopo la vigilia di Natale e l'apertura dei doni, sono stati pubblicati quasi 900.000 annunci di rivendita, abbattendo il punteggio dell'anno scorso, secondo i dati diffusi dalle piattaforme eBay e Rakuten.
"eBay sta già registrando 500.000 nuove inserzioni online il 25 dicembre e prevede un aumento del 400% del numero di inserzioni rispetto alla media, nei giorni successivi a Natale", ha dichiarato la piattaforma di rivendita in un comunicato.
I dati storici e la crescita di eBay
Lo scorso anno, la mattina del 25 dicembre erano stati registrati 340.000 annunci, evidenziando una crescita significativa nella pratica della rivendita post-natalizia. La piattaforma eBay continua a dominare questo mercato, registrando un incremento notevole nel volume di inserzioni.
La performance di Rakuten France
Il suo concorrente Rakuten France, invece, "ha registrato circa 390.000 annunci pubblicati da venditori privati sulla sua piattaforma da ieri sera, un aumento del 2% rispetto al 2024 nello stesso periodo", ha annunciato la piattaforma. Rakuten prevede di "superare il milione di annunci pubblicati online nei prossimi giorni", confermando la tendenza alla rivendita di regali.
La rivendita come consuetudine e i prodotti più venduti
Per entrambi i siti, la pratica di rivendere regali è diventata una consuetudine. Secondo i dati del suo ultimo barometro sull'argomento, condotto da Kantar, eBay stima che "quasi 20 milioni" di francesi abbiano già rivenduto regali nel 2025, 1,6 milioni in più rispetto all'anno precedente. Stando a Rakuten, invece, le rivendite riguardano principalmente prodotti culturali (libri, videogiochi, musica, DVD), prodotti high-tech (principalmente smartphone) e giocattoli.
Il guadagno medio dalla rivendita
"In media, i francesi che hanno rivenduto i regali ricevuti a Natale 2024 affermano di aver recuperato quasi 100 euro. In alcuni casi si può arrivare anche a 300", aggiunge il sito di rivendita, sottolineando il vantaggio economico di questa pratica per chi si sbarazza dei regali indesiderati.