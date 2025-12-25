I reali inglesi a Sandringham. Non c'è il principe Andrea

AGI - I reali inglesi sono arrivati a Sandringham - la residenza di campagna della Casa reale britannica, nella contea di Norfolk - tra gli applausi della folla.
La famiglia reale - con la rumorosa assenza del principe Andrea - è arrivata alla chiesa di Santa Maria Maddalena, dove la folla ha atteso fuori tutta la mattina, con alcune code molto più lunghe, riporta Sky News.
Le figlie del principe Andrea
Al centro del corteo reale c'erano le figlie di Andrea: Beatrice ed Eugenia erano presenti, senza il padre, a cui sono stati tolti i titoli reali sulla scia dello scandalo Epstein.
Il sostegno della famiglia e l'invito
La famiglia reale ha subito assicurato che, nonostante quanto accaduto al padre Andrew Mountbatten-Windsor, avrebbe continuato a sostenere le sue due figlie; ieri sono state entrambe invitate alla cerimonia di canti natalizi.