Il Cremlino: 'Putin ha fatto gli auguri di Natale a Trump'

AGI - Il presidente russo Putin ha augurato buon Natale all'omologo Usa Donald Trump con un telegramma. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, precisando che non è prevista oggi alcuna telefonata tra i due leader. "Per ora non è prevista", ha dichiarato.
Intanto, anche quest'anno il presidente russo non pronuncerà il suo discorso all'Assemblea federale. Lo ha confermato al quotidiano Vedomosti il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, dopo che erano già uscite indiscrezioni in questo senso.
La decisione di Putin sul discorso annuale
"Questa è la decisione del capo dello Stato. Non appena il presidente lo riterrà necessario, la decisione verrà presa, sia in termini di preparazione dei contenuti che di programmazione dei lavori. Tutto avverrà nei tempi previsti", ha affermato Peskov.
Precedenti e previsioni per il 2025
A settembre, Peskov aveva dichiarato che Putin avrebbe pronunciato il suo discorso prima della fine del 2025. All'inizio di novembre, il canale Telegram russo Faridaily, citando tre fonti governative, aveva riferito il contrario, e cioè che il presidente non avrebbe parlato all'Assemblea federale.
L'articolo 84 della Costituzione russa obbliga il presidente a tenere un discorso annuale all'Assemblea Federale. Tuttavia, Putin ha già saltato il discorso due volte: nel 2017 e nel 2022, quando la Russia ha lanciato un'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Il Cremlino aveva legato la decisione alla situazione "dinamica" e in rapida evoluzione.
L'ultima conferenza stampa annuale
Lo scorso 19 dicembre, Putin ha tenuto la sua tradizionale conferenza stampa annuale a Mosca, abbinata alla trasmissione "Linea Diretta" con cui dialoga col Paese. È durata oltre quattro ore, durante le quali Putin ha discusso di Ucraina, negoziati di pace, blocchi di internet in Russia, politica estera, demografia e molto altro.
Cremlino, "stiamo studiando gli esiti dei colloqui di Miami"
Il Cremlino sta analizzando i materiali sull'accordo in Ucraina che l'inviato Kirill Dmitriev ha fornito al presidente russo. Lo ha detto il portavoce presidenziale Dmitri Peskov. "Stiamo analizzando ciò che Dmitriev ha trasmesso a Putin, stiamo analizzando questo materiale e poi, a seconda delle decisioni che prenderà il capo dello Stato, continueremo la nostra comunicazione con gli americani", ha detto ai giornalisti, rispondendo a una domanda sull'argomento. Lo scorso fine settimana, Dmitriev ha tenuto dei colloqui a Miami con l'inviato presidenziale statunitense, Steve Witkoff, e il genero del leader statunitense, Jared Kushner. Intanto si aspetta una risposta russa sulla bozza di Piano di pace Usa, i cui 20 punti sono stati resi noti ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Mosca oggi ha smentito le indiscrezioni secondo cui non sarebbe soddisfatta del documento e avrebbe chiesto modifiche.