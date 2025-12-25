Duetto a sorpresa al Castello di Windsor: Kate e Charlotte suonano insieme al pianoforte

AGI - Sorpresa "reale" per la vigilia di Natale nel Regno Unito: la principessa Kate e sua figlia, la principessa Charlotte, hanno suonato insieme un brano per pianoforte durante il tradizionale concerto di canti natalizi organizzato dalla moglie del principe William e trasmesso in tv.
Il duetto, che non era stato eseguito durante la registrazione del concerto a inizio dicembre, è stato inserito all'inizio della trasmissione su Itv, a sorpresa. Fianco a fianco allo strumento, la madre e la figlia di 10 anni hanno eseguito un estratto da un brano del compositore scozzese Erland Cooper in un momento di evidente complicità tra le due.
Durante questa esibizione, la principessa Kate ha suonato solo con la mano sinistra, mentre Charlotte, molto concentrata, ha suonato con la destra. La performance è stata filmata in una sala del Castello di Windsor, la residenza reale vicino a Londra. Circa 1.600 persone hanno assistito al concerto di inizio dicembre. In questa occasione, la principessa ha voluto sottolineare il "potere della solidarietà" in tempi di "incertezza".
Kate, 43 anni, ha annunciato nel marzo 2024 di avere un cancro, la cui tipologia non è mai stata resa nota. Dieci mesi dopo, lo scorso gennaio, è stato dichiarato in remissione. Da allora, la moglie dell'erede al trono è gradualmente tornata alla ribalta pubblica, dedicandosi in particolare a progetti per bambini. La coppia ha tre figli: George, Charlotte e Louis.