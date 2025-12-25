Mosca: 'Pronti a firmare patto di non aggressione con Paesi Nato'

AGI - La Russia è pronta a mettere nero su bianco un patto di non aggressione reciproca con Nato e Unione europea. Lo ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, a quanto riporta lo stesso dicastero sui suoi canali social.
"La disponibilità a formalizzare legalmente l'assenza di piani aggressivi nei confronti della Nato e dell'Ue su base reciproca è una logica continuazione dell'approccio di principio della Russia", ha detto Zakharova, "la Russia è pronta a formalizzare questi impegni per iscritto".
Zakharova: "Con gli Usa progressi lenti ma costanti"
Il dialogo tra Russia e Stati Uniti va avanti lentamente, ma con costanza, ha assicurato Zakharova, citata da Rbc-Ucraina. "Nel processo negoziale sull'accordo ucraino - intendo nel processo negoziale con gli Stati Uniti d'America - c'è un progresso lento ma costante", ha detto Zakharova durante un briefing. Il Cremlino, ha assicurato, è pronto a "continuare a lavorare" con gli Stati Uniti. Ma, come più volte detto, "all'interno del quadro stabilito a Anchorage" e non in base ad altri piani di pace.