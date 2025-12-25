Leone XIV: 'Non dimenticare le tende di Gaza e i giovani al fronte'

AGI - Le piaghe dell'umanità sofferente a causa della guerra sono state al centro dell'omelia della messa del Giorno di Natale celebrata da Leone XIV in San Pietro, a poche ore dalla messa della Notte. Era dal 1994 che un Papa non celebrava in San Pietro entrambi i riti natalizi.
Citando un passaggio di Papa Francesco, Leone XIV ha messo in guardia i fedeli dalla "tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore", esortando invece a toccare con mano la "carne sofferente degli altri".
"Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente?", si è chiesto il Papa.
L'omelia ha toccato esplicitamente il tema della guerra e della manipolazione delle coscienze, definendo fragili "le menti e le vite dei giovani costretti alle armi, che proprio al fronte avvertono l'insensatezza di ciò che è loro richiesto e la menzogna di cui sono intrisi i roboanti discorsi di chi li manda a morire".
Per Leone XIV, la vera pace non è un concetto astratto o un equilibrio di forze, ma un evento interiore e sociale che scaturisce dall'empatia: "Quando la fragilità altrui ci penetra il cuore, quando il dolore altrui manda in frantumi le nostre certezze granitiche, allora già inizia la pace". Essa, ha aggiunto, "nasce da un vagito accolto, da un pianto ascoltato: nasce fra rovine che invocano nuove solidarietà".
"Ci sarà pace quando i nostri monologhi si interromperanno e, fecondati dall'ascolto, cadremo in ginocchio davanti alla nuda carne altrui", ha affermato Leone XIV scandendo: "La pace esiste" ricordando che essa è il dono dell'incarnazione che celebriamo a Natale.
Ricordando la Vergine Maria come "Regina della pace", Leone XIV ha concluso riaffermando che nella storia "nulla nasce dall'esibizione della forza e tutto rinasce dalla silenziosa potenza della vita accolta".
Leone XIV in papamobile per salutare I fedeli in piazza San Pietro
A sorpresa, Papa Leone ha deciso di compiere un giro tra i fedeli di piazza San Pietro nell'intervallo di circa 20 minuti tra la messa del Giorno di Natale celebrata nella Basilica vaticana e la benedizione Urbi et Orbi preceduta dal suo messaggio di Natale, che pronuncerà alle 12 dalla Loggia centrale.
Nel messaggio di Natale pronunciato dalla Loggia della Basilica di San Pietro prima della Benedizione Urbi et Orbi, Papa Leone XIV ha invitato il mondo a riscoprire il fondamento della pace nella responsabilità personale e collettiva, ben oltre la semplice cessazione delle ostilità. Il Pontefice ha rivolto parole profonde e dense di speranza a fedeli e a tutti gli uomini di buona volontà, sottolineando che "se ognuno di noi - a tutti i livelli - invece di accusare gli altri, riconoscesse prima di tutto le proprie mancanze e ne chiedesse perdono a Dio, e nello stesso tempo si mettesse nei panni di chi soffre, si facesse solidale con chi è più debole e oppresso, allora il mondo cambierebbe.
"Nel suo intervento, Leone XIV ha ricordato che Gesù Cristo è la nostra pace non solo perché ci libera dal peccato, ma perché indica la via per superare ogni tipo di conflitto, "da quelli interpersonali a quelli internazionali." Senza un cuore libero dal peccato e aperto alla riconciliazione, ha spiegato il Papa, non è possibile essere costruttori di pace. Il Papa ha cosi' richiamato il senso profondo del Natale: "Per questo Gesù è nato a Betlemme ed è morto sulla croce: per liberarci dal peccato. Lui è il Salvatore". Con la sua grazia, tutti sono chiamati a respingere l'odio e la violenza e a praticare il dialogo, la pace e la riconciliazione nel proprio contesto di vita.
"Russia e Ucraina dialoghino, si arresti il fragore delle armi"
"Preghiamo in modo particolare per il martoriato popolo ucraino: si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall'impegno della comunità internazionale, trovino il coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso", ha affermato il pontefice nel messaggio pronunciato dalla Loggia della Basilica di San Pietro prima della Benedizione Urbi et Orbi.