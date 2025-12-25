Raid in Libano di Israele, 'ucciso un comandante della Forza Quds'

AGI - Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver ucciso Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, un comandante della Forza Quds, l'unità d'élite dei Pasdaran, in un raid nella zona di Ansariyah, nel Libano meridionale. Al-Jawhari "è stato coinvolto negli ultimi anni nella pianificazione e nell'avanzamento di attacchi terroristici contro lo Stato di Israele dalla Siria e dal Libano", ha riferito l'Idf, precisando che faceva parte dell'Unità 840 che si occupa della "supervisione delle operazioni iraniane contro Israele".
Un altro arresto in Israele per spionaggio
Le autorità israeliane hanno annunciato l'arresto di un uomo israeliano con l'accusa di aver commesso reati contro la sicurezza sotto la direzione di agenti dell'intelligence iraniana, pochi giorni dopo l'esecuzione da parte di Teheran di un iraniano accusato di spionaggio per Israele.
Il profilo del sospettato
L'arresto è l'ultimo di una serie di casi in cui Israele accusa propri cittadini di spionaggio a favore della Repubblica islamica dall'inizio della guerra a Gaza nell'ottobre 2023. Il sospettato, che ha circa 40 anni e vive nella città di Rishon LeZion, è stato arrestato questo mese in un'operazione congiunta della polizia israeliana e dello Shin Bet, l'agenzia di intelligence interna israeliana.
"Era in contatto con l'Iran"
"Il sospettato è stato identificato come colui che ha scattato fotografie nelle vicinanze dell'abitazione dell'ex primo ministro Naftali Bennett", si legge in una dichiarazione congiunta della polizia e dello Shin Bet. "Nell'ambito dei suoi contatti con i responsabili iraniani, gli è stato ordinato di acquistare una dashcam per svolgere il compito", ha aggiunto. Secondo le autorità, l'uomo ha trasferito fotografie scattate nella sua città di residenza e in altri luoghi in cambio di varie somme di denaro.
Scambi di accuse
A maggio, Israele ha annunciato l'arresto di un diciottenne israeliano per spionaggio su Bennett. Iran e Israele, avversari di lunga data, si sono regolarmente accusati a vicenda di spionaggio. La scorsa settimana, Teheran ha dichiarato di aver giustiziato un cittadino iraniano condannato per spionaggio a favore di Israele.