Bombardieri russi Tu-95 sorvolano il Mare di Barents e di Norvegia, seguiti da caccia Nato

AGI - Bombardieri strategici russi a lungo raggio Tu-95MS hanno sorvolato le acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia per una missione pianificate e in alcuni tratti sono stati seguiti da caccia della Nato che si sono levati in volo: lo ha riferito il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass. Il volo, nel quale i bombardieri erano scortati dai caccia Su-33 della Marina russa, è durato più di sette ore e la Difesa russa ha riferito che sono stati seguiti da caccia "stranieri".
I sorvoli di velivoli militari russi sul Mare di Barents e sul Mare di Norvegia per esercitazioni o ricognizioni si sono intensificati negli ultimi mesi con l'innalzamento della tensione tra Mosca e l'Ue.
Intanto, il ministero della Difesa russo rende noto che la difesa aerea ha neutralizzato 141 droni su 12 regioni della Federazione e sul Mar d'Azov tra nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Di questi, nove droni sono stati abbattuti sull'area di Mosca, 62 sulla regione di Bryansk, 12 sulla regione di Tula, 11 sulla regione di Kaluga, otto sulla Repubblica Interna di Adighezia, sette sul Territorio di Krasnodar, sei sulla Crimea, sei sulla regione di Rostov, cinque sulla regione di Belgorod, cinque sulla regione di Voronezh, cinque sul Mar d'Azov, quattro sulla regione di Kursk e uno sulla regione di Volgograd, si legge nella nota.
Nonostante l'intervento della difesa aerea, in seguito all'attacco di droni due serbatoi di stoccaggio del petrolio hanno preso fuoco nel porto di Temryuk, nella regione di Krasnodar, ha riferito il quartier generale regionale per la risposta alle emergenze. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime.