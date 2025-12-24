Zelensky, il piano Usa non prevede la rinuncia alla Nato
Zelensky, il piano degli Stati Uniti non prevede la rinuncia di Kiev alla Nato 
Zelensky, il piano degli Stati Uniti non prevede la rinuncia di Kiev alla Nato

Il presidente ucraino ha chiesto un incontro con Trump per discutere il dossier sui territori
Volodymyr Zelensky
Afp - Volodymyr Zelensky
AGI - Volodymyr Zelensky ha affermato che la nuova versione del piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra con la Russia non richiede all'Ucraina di rinunciare formalmente all'adesione alla Nato. Tale richiesta è invece fondamentale per Mosca.

"Spetta alla Nato decidere se accogliere o meno l'Ucraina come membro. E la nostra scelta è fatta. Abbiamo deciso di non modificare la Costituzione ucraina per includere una clausola che stabilisca che il Paese non aderirà alla Nato", ha dichiarato il presidente ucraino riferendosi a una precedente versione redatta dagli Stati Uniti che richiedeva a Kiev di assumersi un impegno legale a non aderire all'Alleanza.

Chiesto un incontro con Trump

Il leader di Kiev ha chiesto un vertice con l'omologo Usa, Donald Trump, "per affrontare questioni delicate" della bozza del piano di Pace inviata a Mosca ma in cui permangono divergenze tra Washington e Kiev.

Dopo aver informato i giornalisti sull'ultima versione della bozza del Piano di pace in 20 punti, che sembra aver fatto alcune concessioni all'Ucraina rispetto alla prima versione in 28 punti, Zelensky ha dichiarato di essere "pronto a un incontro con gli Stati Uniti a livello di leader per affrontare questioni delicate". "Questioni come quelle territoriali devono essere discusse a livello di leader", ha aggiunto il presidente ucraino.

La zona demilitarizzata

L'ultima versione del piano Usa per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina propone di congelare la linea del fronte lungo le linee attuali. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che è stato deciso di avviare discussioni sulla creazione di zone demilitarizzate.

"La linea di dispiegamento delle truppe alla data di questo accordo è la linea di contatto de facto riconosciuta", ha affermato Zelensky.

"Un gruppo di lavoro si riunirà per determinare il ridispiegamento delle forze necessario per porre fine al conflitto, nonché per definire i parametri di possibili future zone economiche speciali", ha precisato il leader di Kiev.

Attesa per la risposta di Mosca

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aspettarsi una risposta dalla Russia oggi sull'ultima versione del piano Usa per porre fine alla guerra in Ucraina, in fase di negoziazione da settimane tra Kiev e Washington. "Avremo una reazione dai russi dopo che gli americani avranno parlato con loro", ha dichiarato Zelensky ai giornalisti.

"No alla gestione congiunta della centrale di Zaporizhia

Il piano di pace Usa prevede la gestione congiunta russo-ucraino-statunitense della centrale nucleare di Zaporizhia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha subito respinto tale possibilità. "La centrale nucleare di Zaporizhia sarebbe gestita congiuntamente da tre paesi: Ucraina, Stati Uniti e Russia.

Per l'Ucraina, questo sembra molto inappropriato e non del tutto realistico", ha dichiarato Zelensky, nel commentare l'ultima versione del piano proposto da Washington in merito alla gestione della centrale nucleare di Zaporizhia, occupata dalla Russia nell'Ucraina meridionale.

