Porte bloccate in caso di incidente, indagine Usa sulle auto Tesla

AGI - La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha avviato mercoledì un'indagine preliminare dopo segnalazioni di un problema nell'apertura delle porte dei veicoli Tesla, in particolare dei Model 3 del 2022, in caso di emergenza a seguito di un incidente.
"Il Bureau of Failure Investigation (ODI) ha ricevuto una richiesta il 24 novembre 2025 per avviare un'indagine sul meccanismo di apertura della porta della Tesla Model 3, anno 2022", ha dichiarato la NHTSA in un documento pubblicato sul proprio sito web, riferendosi a un incidente che ha causato ferite a una persona.
Le accuse: meccanismo nascosto e non intuitivo
"Questa richiesta menziona accuse secondo cui il meccanismo di apertura della porta è nascosto, non identificato dalla segnaletica e la sua posizione non è intuitiva in caso di emergenza," continua l'agenzia. Secondo il documento, 179.071 unità Model 3 negli Stati Uniti sono interessate dall'indagine.
Precedenti indagini e l'apertura manuale
La NHTSA aveva già aperto un'indagine a settembre dopo che diversi proprietari di Model Y, un altro veicolo Tesla, hanno segnalato un problema imprevisto alla chiusura delle portiere, che li ha lasciati fuori dalla vettura mentre i loro figli erano all'interno. Secondo il manuale d'uso di Tesla, è possibile aprire manualmente la porta dall'interno, anche in caso di guasto elettrico, ma è piuttosto complesso e non sempre è possibile in situazioni di emergenza o quando i bambini sono troppo piccoli.
I decessi segnalati da Bloomberg
L'apertura di questa indagine avviene il giorno dopo la pubblicazione da parte dell'agenzia Bloomberg di un'indagine su questo argomento. Bloomberg sostiene di aver identificato almeno quindici morti in una dozzina di episodi negli ultimi dieci anni, in cui gli occupanti del veicolo incidentato – talvolta in fiamme – o i soccorritori non sono riusciti ad aprire le porte. Secondo Bloomberg, metà dei decessi è avvenuta dopo novembre 2024.
La causa legale sul Cybertruck
All'inizio di ottobre, i media americani hanno riportato che la famiglia di una donna californiana di 19 anni, morta in un incidente con una Tesla, aveva intentato una causa contro il produttore, attribuendo la responsabilità alla chiusura delle porte. Secondo la denuncia, la vittima è rimasta intrappolata nell'abitacolo di un pickup Cybertruck in fiamme dopo essersi schiantata contro un albero, poiché le porte non si aprivano né dall'interno né dall'esterno.