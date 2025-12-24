Nasry Asfura, il nuovo presidente trumpiano dell'Honduras

AGI - Ci è voluto più tempo del previsto, ma Nasry Asfura è passato dall'essere un imprenditore a sindaco e poi a presidente eletto dell'Honduras, con la benedizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo ha definito un "amico della libertà". Dopo una carriera segnata da accuse di corruzione, ma mai perseguita penalmente, il conservatore 67enne è salito alla carica più alta del Paese centroamericano al suo secondo tentativo, dopo essere stato sconfitto dal candidato di sinistra Xiomara Castro nel 2021.
A più di tre settimane dalle elezioni, Asfura ha mantenuto il suo vantaggio ed è stato dichiarato vincitore, battendo il suo collega conservatore Salvador Nasralla, star televisiva di 72 anni, dalla sessione plenaria del consiglio elettorale nazionale. Asfura è salito al potere come leader del Partito Nazionale (PN) di destra, macchiato dall'incarcerazione negli Stati Uniti di un ex leader, Juan Orlando Hernandez, per traffico di droga. Hernandez, tuttavia, è uscito di prigione libero all'inizio di dicembre dopo aver ricevuto la grazia da Trump, che ha accolto Asfura come un alleato nella lotta contro i "narcocomunisti". Asfura ha riportato il PN al potere, lasciando il partito di sinistra al freddo in una regione dove gli elettori, stanchi delle difficoltà e della criminalità, hanno punito i partiti in carica.
Legami politici e l'alleanza con Trump
«L'unico vero amico della libertà in Honduras è Tito Asfura», aveva scritto Trump su Truth Social, riferendosi al politico con il suo soprannome. Ha aggiunto: «Tito e io possiamo lavorare insieme per combattere i narcocomunisti e portare gli aiuti necessari al popolo dell'Honduras», uno dei paesi più poveri e violenti dell'America Latina.
Asfura, ex sindaco per due volte della capitale Tegucigalpa, ha condotto una campagna elettorale promettendo di «salvare la democrazia» dalla sinistra, che la destra latinoamericana associa ai regimi autoritari di Cuba, Nicaragua e Venezuela. Afferma di guidare un partito «rinnovato» e ha negato legami con Hernandez, sebbene dopo la grazia di Trump abbia espresso la speranza che ciò avrebbe «portato speranza e tranquillità alla famiglia» dell'ex presidente.
Carriera, controversie legali e i Pandora Papers
Figlio di immigrati palestinesi, Asfura è nato l'8 giugno 1958 a Tegucigalpa. Ha studiato ingegneria civile all'Università Nazionale, ma ha abbandonato gli studi per fondare quella che sarebbe diventata una delle più grandi imprese edili del paese. In seguito, come sindaco, gli è stata attribuita la costruzione di ponti, tunnel e altre infrastrutture per decongestionare la città di oltre un milione di abitanti.
Fu anche accusato di appropriazione indebita di fondi comunali, ma la Corte Suprema decise di non rinviare il caso a giudizio. Asfura fu poi menzionato nell'elenco «Pandora Papers» del 2021 delle società offshore utilizzate per evadere le tasse, ma non fu mai incriminato. «Non devo nulla, non temo nulla. Non ho nulla da nascondere», affermò una volta.
Stile personale e promesse per l'Honduras
Con i capelli grigi e i baffi, Asfura è noto per essere un gran lavoratore. Di solito indossa una camicia azzurra, jeans e stivali impolverati. Nei suoi discorsi, promette «lavoro e ancora lavoro» per gli honduregni, per sviluppare le infrastrutture e attrarre investimenti per creare occupazione.
Chi lo conosce dice che è un appassionato di musica e un uomo di poche parole, ma molto fatto. Saluta i sostenitori che gli si avvicinano con la sua frase distintiva: «Al vostro servizio!». Asfura si è definito «allergico» agli smartphone, preferendo usare il telefono fisso, e non ha mai fatto campagne sui social media. È sposato con Lissette del Cid, con la quale ha tre figlie e tre nipoti.