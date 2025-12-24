Addio 'Jumbo' Ozaki, la leggenda giapponese del golf

AGI - Il leggendario golfista giapponese Masashi "Jumbo" Ozaki è morto di un cancro al colon all'età di 78 anni. Lo ha annunciato il figlio del campione. Ozaki è deceduto ieri per un cancro al colon sigmoideo al quarto stadio, ha dichiarato suo figlio Tomoharu. La malattia gli era stata diagnosticata circa un anno fa e da allora l'ex golfista si stava curando a casa. Il funerale si terrà alla presenza dei familiari più stretti.
Ozaki ha aumentato in modo esplosivo la popolarità del golf in Giappone grazie alla potenza del suo drive e alla sua personalità esuberante, ha scritto lo Yomiuri Shimbun in un omaggio al campione. Yutaka Morohoshi, presidente della Japan Tour Organization, ha dichiarato che lo sport ha perso un grande golfista: «Ha guidato il golf professionistico maschile per molto tempo e ha dominato gli altri con la sua forza senza pari».
Record e successi di una carriera straordinaria
Ozaki ha vinto 94 tornei nel circuito giapponese, con il primo titolo nel 1973, e detiene il record di 12 premi dell'Ordine al Merito. Soprannominato "Jumbo" per i suoi lunghi drive, è stato inserito nella World Golf Hall of Fame nel 2011. Proveniva da una famiglia di golfisti di talento: i fratelli minori Naomichi (Joe) e Tateo (Jet) sono entrambi tra i primi 20 vincitori del tour giapponese.
Un’impresa memorabile a 66 anni
Nel 2013, all'età di 66 anni, Ozaki ha compiuto l'impresa di «giocare alla sua età», segnando un 62, nove colpi sotto il par, in un torneo nazionale. «Non è necessariamente un obiettivo giocare alla mia età, ma se non riesci a giocare sei o sette colpi sotto il par a questo livello, non hai motivo di essere nel tour», aveva dichiarato Ozaki dopo aver preso il comando nel primo round del Tsuruya Open, secondo Kyodo News.