Centinaia di evacuazioni a Los Angeles per il maltempo

AGI - Le autorità di Los Angeles hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di persone a causa del rischio di pericolose inondazioni provocate dalle piogge torrenziali previste in California mercoledì, alla vigilia di Natale.
Un enorme corridoio di pioggia chiamato “fiume atmosferico”, che trasporta il vapore acqueo accumulato nei tropici, dovrebbe attraversare la California meridionale fino alla fine della settimana, portando forti piogge, neve e vento.
Una tempesta natalizia molto pericolosa
Secondo il Servizio meteorologico nazionale (NWS), il fenomeno potrebbe causare fino a oltre 30 centimetri di pioggia in alcune zone. Tra mercoledì sera e venerdì, molte regioni saranno probabilmente colpite da gravi inondazioni, frane e colate di fango, in particolare nelle zone montuose e sulle strade che attraversano i canyon.
Evacuazioni e aree sotto sorveglianza
La polizia di Los Angeles ha annunciato che più di 200 abitazioni sono state evacuate e che vaste zone della città sono state messe in stato di allerta. I quartieri esclusivi di Pacific Palisades e Malibu, devastati da incendi quasi un anno fa, sono sotto maggiore vigilanza per il rischio di frane. Sono previste anche forti raffiche di vento.