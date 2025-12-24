Bolsonaro lascia il carcere per operarsi

AGI - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha temporaneamente lasciato il luogo di detenzione dove sta scontando una condanna a 27 anni per colpo di Stato per sottoporsi a un intervento chirurgico previsto per il giorno di Natale, al fine di correggere due ernie inguinali.
L'autorizzazione è stata concessa dal magistrato Alexandre de Moraes, giudice istruttore presso la Corte Suprema per il processo in cui l'ex presidente è stato condannato.
Dettagli dell'operazione e ricovero
Il leader di estrema destra ha lasciato la sede della Polizia Federale a Brasilia, dove è detenuto in una cella speciale dal 22 novembre, intorno alle 09:30 ora locale (12:30 GMT), scortato discretamente da quattro veicoli e alcuni agenti motorizzati, secondo ordini del giudice De Moraes.
Dopo un viaggio di soli cinque minuti, l'ex presidente settantenne è entrato attraverso il garage verso l'ospedale privato dove sarà eseguita l'operazione, programmata a partire dalle 9 ora locale (12:00 GMT) del 25 dicembre.
L'intervento per correggere le due ernie inguinali dovrebbe durare circa quattro ore, avverrà sotto anestesia generale e terrà Bolsonaro ricoverato per cinque e sette giorni, a seconda della sua evoluzione.
Secondo il bollettino rilasciato dall'ospedale DF Star di Brasilia, dove sarà operato, l'ex capo dello stato ha superato i test pre-operatori e i medici lo hanno dichiarato "idoneo" all'intervento.
Un quadro di salute delicato
Bolsonaro soffre da mesi di diversi problemi di salute, tra cui vomito, vertigini e singhiozzo, disturbi derivanti dall'accoltellamento inflittogli da un uomo malato di mente durante la campagna elettorale del 2018.
Il rapporto indicava anche che durante la guarigione verrà valutata la possibilità di sottoporsi a un altro intervento per bloccare parzialmente un nervo nel diaframma, al fine di placare i suoi ricorrenti attacchi di singhiozzo.
Restrizioni e sicurezza durante la degenza
Secondo le disposizioni del magistrato, durante il suo ricovero l'ex capo di Stato (2019-2022) potrà essere accompagnato permanentemente solo dalla moglie, Michelle Bolsonaro.
Quattro dei suoi figli, il senatore Flávio Bolsonaro e il consigliere di Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, così come Jair Renan e Laura, hanno ricevuto il permesso di visitare il padre puntualmente. Tuttavia, l'ex deputato Eduardo Bolsonaro, recentemente rimosso dalla sua carica alla Camera Bassa e che vive negli Stati Uniti da marzo, non è stato autorizzato dal giudice De Moraes.
Il magistrato ha inoltre vietato l'ingresso di computer, telefoni cellulari o qualsiasi apparecchiatura elettronica nella stanza dell'ex presidente e ha sottolineato che eventuali visite aggiuntive dovranno avere l'approvazione del giudice.
Durante il suo ricovero in clinica, il leader dell'estrema destra sarà sorvegliato 24 ore su 24 con almeno due agenti alla porta della sua stanza e altri membri della Polizia Federale dentro e fuori dal centro medico.
La situazione legale e politica di Bolsonaro
Bolsonaro è stato condannato per aver guidato un complotto per cercare di restare al potere dopo aver perso le elezioni del 2022, in cui il progressista Luiz Inácio Lula da Silva è stato il vincitore.
Oltre alla condanna, l'ex presidente è impossibilitato a candidarsi alle elezioni fino al 2060.
Tuttavia, la scorsa settimana, il Parlamento brasiliano ha approvato una legge che lo avvantaggia con una significativa riduzione della pena. Lula ha già annunciato che porrà il veto al disegno di legge, anche se il Congresso potrebbe ancora annullare la decisione del presidente e rendere efficace l'iniziativa.