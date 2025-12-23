Guardia Nazionale a Chicago, la Corte Suprema boccia Trump
Guardia Nazionale a Chicago, la Corte Suprema boccia Trump

I giudici hanno rifiutato di sospendere la decisione di un giudice distrettuale che blocca la "federalizzazione" e il dispiegamento di centinaia di militari in tutto l'Illinois
Massimo Basile
OCTAVIO JONES / AFP - Un agente dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) (C) osserva i residenti del quartiere Brighton Park di Chicago affrontare le forze dell'ordine
AGI - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che, per il momento, il Presidente Donald Trump non può schierare la Guardia Nazionale nell'area di Chicago, nel contesto della sua spinta a utilizzare soldati per pattugliare le strade delle città guidate dai Democratici.

Dopo oltre due mesi di esame, la Corte ha rifiutato di sospendere temporaneamente la decisione di un giudice distrettuale che blocca la "federalizzazione" e il dispiegamento di centinaia di membri della Guardia Nazionale in tutto l'Illinois, respingendo la richiesta d'urgenza presentata dal governo.

Mancanza di autorità per il dispiegamento

"In questa fase preliminare, il governo non è riuscito a individuare una fonte di autorità che consentirebbe ai militari di far rispettare le leggi in Illinois", si legge nell'ordinanza non firmata. I giudici Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch hanno espresso parere contrario.

Prima pronuncia della Corte Suprema

È la prima volta che la Corte Suprema si pronuncia sulla battaglia legale riguardante l'uso aggressivo della Guardia Nazionale sul suolo statunitense da parte di Trump.

