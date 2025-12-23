I supporter di Bolsonaro boicottano le Havaianas perché troppo di sinistra

AGI - Da quando Bolsonaro è finito in carcere per aver tentato un colpo di stato, l’estrema destra brasiliana ha trovato un nuovo nemico: il marchio di infradito Havaianas, “cancellato” dai sostenitori di Jair Bolsonaro a causa di uno spot televisivo. La controversia nasce dall’attrice Fernanda Torres – protagonista di I’m Still Here, il film brasiliano che ha vinto l’Oscar come miglior film internazionale – che nello spot afferma di sperare che il pubblico non inizi il 2026 “con il piede destro”, ma “con entrambi i piedi”. A riportare la notizia è il Guardian.
I sostenitori di Bolsonaro hanno interpretato la frase come una frecciata alla destra e hanno invocato un boicottaggio, riecheggiando le azioni dei sostenitori di Donald Trump contro Bud Light, le macchine Keurig, i cereali Kellogg’s e persino Beyoncé. Uno dei figli dell’ex presidente, Eduardo Bolsonaro – il cui mandato è stato recentemente revocato dopo aver abbandonato il suo incarico da deputato ed essersi trasferito negli Stati Uniti per fare pressioni su Trump affinché reagisse contro il Brasile in relazione al processo del padre – ha registrato un video in cui getta un paio di Havaianas in un cestino.
“Pensavo che questo fosse un simbolo nazionale”, ha detto, indicando la piccola bandiera brasiliana che è un marchio distintivo dei sandali. “Ma mi sbagliavo. Hanno scelto come testimonial dei sandali qualcuno che è apertamente di sinistra". Né Torres né il marchio hanno commentato pubblicamente la controversia.
“Dirò alle persone del marketing [di Havaianas] di farsi consigliare dal reparto marketing della Budweiser qui negli Stati Uniti, che ha perso il contatto con la realtà e ha subito una perdita da un miliardo di dollari”, ha dichiarato l’ex deputato, riferendosi al contraccolpo affrontato da Bud Light dopo uno spot con la star transgender di TikTok Dylan Mulvaney, prima di essere poi “perdonata” da Trump.
La reazione della sinistra del paese non ha tardato ad arrivare: dagli appelli sinceri che invitavano i sostenitori di Bolsonaro a donare le loro infradito, alla derisione, con proposte di scambiarle con un braccialetto elettronico nei colori nazionali del Brasile. Il dispositivo è diventato una battuta ricorrente da quando Bolsonaro è stato sorpreso mentre cercava di distruggere il proprio braccialetto elettronico con un saldatore, fatto che ha portato al suo trasferimento dagli arresti domiciliari a una cella, dove ha iniziato a scontare la pena dopo essere stato condannato per aver orchestrato un piano volto a ribaltare il risultato delle elezioni del 2022.
