Papa Leone XIV chiede la tregua di Natale per l'Ucraina

Appello per la pace dal Pontefice prima di rientrare in Vaticano da Castel Gandolfo
Salvatore Izzo
Papa Leone: "Soluzione due Stati unica soluzione possibile. Per ora Israele non accetta, ma noi cerchiamo di essere voce mediatrice"
Gauthier Bedrignans / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP - Papa Leone: "Soluzione due Stati unica soluzione possibile. Per ora Israele non accetta, ma noi cerchiamo di essere voce mediatrice"
AGI - Prima di rientrare in Vaticano, Papa Leone XIV ha espresso profonda tristezza per l'apparente rifiuto della Russia alla richiesta di una tregua in occasione del Natale.

"Le cose che mi causano molta tristezza in questi giorni - ha detto il Pontefice uscendo da Villa Barberini - è che apparentemente la Russia ha rifiutato la richiesta di una tregua di Natale".

L'appello del Papa per la pace in Ucraina

Il Papa ha rilanciato con fermezza il suo appello per la pace in Ucraina: "Io faccio ancora una volta questa richiesta a tutte le persone di buona volontà: rispettare almeno nel giorno della nascita del Salvatore un giorno di pace. Che ci sia un giorno di pace in tutto il mondo".

