Precipita un jet ad Ankara, muore il generale libico al-Haddad

AGI - Il Capo di Stato maggiore dell'esercito libico, Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, e altri quattro funzionari libici sono morti in un incidente aereo nei pressi della capitale turca Ankara. Lo ha dichiarato il primo ministro libico, Abdul Hamid Dbeibeh. Lo scrive 'Al Jazeera'. Dbeibeh ha affermato che si è trattato di un "tragico incidente" avvenuto mentre i funzionari tornavano da Ankara.
"È con profonda tristezza e grande dolore che abbiamo appreso la notizia della morte del capo di stato maggiore dell'esercito libico, il tenente generale Mohamed Al-Haddad", ha dichiarato Dbeibah sulla sua pagina ufficiale di Facebook.
Il jet privato ha perso il contatto radar: lo spazio aereo di Ankara è stato chiuso ai voli, lo scrive il municipio di Ankara su X. Il ministero della Difesa turco aveva annunciato all'inizio di questa settimana la visita del Capo di Stato maggiore libico ad Ankara, affermando di aver incontrato la sua controparte turca e altri comandanti militari. Non ci sono commenti immediati da parte delle autorità turche.
Dettagli sulla perdita di contatto
Il jet privato di tipo Falcon 50 con a bordo cinque passeggeri, ha perso il contatto radar dopo il decollo dalla capitale Ankara. "Il contatto è stato perso alle 20,52 ora locale (18,52 ora italiana) con un jet privato tipo Falcon 50, numero di coda 9H-DFJ, in partenza dall'aeroporto Esenboga di Ankara diretto a Tripoli alle 20,10 ora locale", ha affermato il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, in una dichiarazione pubblicata su X.
La chiamata di emergenza e il mancato ristabilimento
Secondo il ministro dell'Interno turco, l'aereo avrebbe attivato una chiamata di emergenza per l'atterraggio mentre sorvolava il distretto di Haymana. Tuttavia, il contatto con l'aereo non è stato successivamente ristabilito.
Il profilo del generale al-Haddad e i suoi legami internazionali
Al-Haddad è Capo di Stato maggiore delle forze armate libiche dal settembre 2020. Nominato da Fayez Al Serraj è una delle figure militari più importanti del Governo di Tripoli. Al-Haddad ha stretto ampi legami militari, in particolare con la Turchia. Nell'agosto 2021 visitò una fregata turca al largo della costa libica nell'ambito delle operazioni navali turche. Nel marzo 2023 firmò un accordo militare con l'Italia a Roma per l'addestramento delle forze speciali libiche. Con gli Usa, nel luglio 2024, Al-Haddad ha incontrato i leader dell'AFRICOM per discutere del sostegno all'unificazione dell'esercito libico e del rafforzamento della sicurezza dei confini.