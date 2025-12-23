Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione pro-Pal
L'associazione è stata bandita alcuni mesi fa dal governo britannico
Greta Thunberg
Magnus Wennman / Aftonbladet / TT NEWS AGENCY / TT News Agency tramite AFP - Greta Thunberg
AGI - L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata a Londra durante una manifestazione a sostegno dell'organizzazione Palestine Action. L'associazione è stata bandita alcuni mesi fa dal governo britannico.

Arrestata ai sensi del Terrorism Act

"Greta Thurnberg è stata arrestata ai sensi del Terrorism Act durante la protesta di chiusura dei Prisoners for Palestine", ha dichiarato la stessa associazione Prisoners for Palestine in un comunicato.

Accusata di aver sostenuto il gruppo Palestine Action

L'accusa è quella di aver sostenuto il gruppo Palestine Action messo al bando dal governo di Keir Starmer. Thunberg teneva in mano un cartello con la scritta "Sostengo i prigionieri di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio".

