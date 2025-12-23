La Bulgaria si prepara all'euro: tra incertezza e confusione

AGI - Dal primo gennaio la Bulgaria adotterà l'euro e sono già molti i commercianti che hanno deciso di esporre i prezzi in leva e nella nuova moneta comunitaria.
La Bulgaria diventerà così il 21° membro dell'area della moneta, quasi 19 anni dopo che il Paese di 6,4 milioni di abitanti ha aderito all'Unione Europea.
L'incertezza politica del Paese non aiuta questo passaggio epocale che sta generando parecchia confusione nei consumatori, abituati a una moneta debole sul mercato, temendo un aumento generalizzato dei prezzi e la speculazione di alcuni. Negli ultimi 10 anni, il PIL della Bulgaria è passato da circa un terzo della media dell'eurozona a quasi due terzi di essa oggi. Tuttavia, secondo i dati dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), la Bulgaria rimane il Paese dell'UE con la più alta percentuale di persone a rischio di povertà o esclusione sociale.
Secondo l'Istituto nazionale di statistica, a novembre i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 5% su base annua, più del doppio della media dell'eurozona, con rilevanti effetti sul carrello della spesa.
Bce, tappa storica per il paese
La Bulgaria entrerà a far parte dell’area dell’euro il 1° gennaio 2026. Si tratta di una tappa storica per il Paese e di un’importante opportunità per i cittadini e le imprese dell’area dell’euro. La transizione porterà a una maggiore stabilità economica, a transazioni più agevoli e a una più forte integrazione in tutta Europa. Per la Bulgaria, l’adozione dell’euro contribuirà a gettare basi più solide per la crescita e la resilienza a lungo termine. È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito della BCE.
"Il cambiamento può suscitare domande e preoccupazioni. Tuttavia, la BCE e le autorità nazionali stanno lavorando in stretta collaborazione per garantire che la transizione avvenga senza intoppi per tutti, con un’attenta pianificazione e una forte attenzione alla stabilità dei prezzi".
