I difensori di Bolsonaro chiedono la scarcerazione per essere operato a Natale
I difensori di Bolsonaro chiedono la scarcerazione per essere operato a Natale

L'intervento chirurgico è stato autorizzato dal giudice della Corte Suprema Moraes a seguito di una perizia della polizia federale
AGI - Gli avvocati dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno chiesto che venga rilasciato dal carcere e ricoverato domani per un intervento chirurgico il 25 dicembre. L'intervento è stato autorizzato venerdì dal giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che ha presieduto il processo in cui l'ex leader dell'estrema destra (2019-2022) è stato condannato a settembre a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato.

L'autorizzazione è stata concessa dopo una perizia della polizia federale, che ha stabilito la fondatezza dell'intervento. Il giudice Moraes ha quindi chiesto agli avvocati di scegliere una data, che ora dovrà essere esaminata dall'ufficio del Procuratore Generale prima di essere definitivamente approvata dal giudice.

Dettagli del ricovero e dell'operazione

Se questa approvazione verrà concessa, Jair Bolsonaro, 70 anni, verrà rilasciato domani dal quartier generale della Polizia Federale di Brasilia, dove è detenuto da fine novembre, per essere ricoverato presso la clinica privata DF Star, nella capitale brasiliana, dove è stato precedentemente sottoposto a un intervento chirurgico. È previsto che venga operato lì per curare un'ernia inguinale. La durata del ricovero non è stata specificata. Il suo team difensivo ha anche chiesto che la moglie dell'ex presidente, Michelle Bolsonaro, lo accompagni durante il ricovero.

Ricorsi respinti e motivi di salute

Venerdì, il giudice Moraes ha respinto un altro ricorso presentato dagli avvocati di Bolsonaro e gli ha negato il diritto di scontare la pena agli arresti domiciliari. L'ex capo di Stato avrebbe dovuto rilasciare un'intervista al sito web Metropoles oggi, la prima dopo la sua incarcerazione, ma ha annullato all'ultimo minuto per "motivi di salute", secondo una nota manoscritta pubblicata dall'organo di stampa. Bolsonaro soffre le conseguenze di un'aggressione con coltello avvenuta nel 2018, che ha richiesto diversi interventi chirurgici importanti.

