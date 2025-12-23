Il Belgio rafforza la difesa contro i droni: presentato il sistema PIORUN

AGI - Il Belgio ha presentato un nuovo sistema di difesa aerea volto ad ampliare le sue capacità di fronte alle incursioni dei droni che hanno costretto alla chiusura degli aeroporti del paese negli ultimi mesi e hanno colpito altre infrastrutture come basi militari e una centrale nucleare. Il ministro della Difesa Theo Francken ha consegnato oggi il sistema PIORUN presso la caserma di Hevaerlee (Lovanio, Belgio centrale).
Il sistema è un'arma a spalla con canna lunga, progettata per neutralizzare da terra droni di grandi dimensioni, elicotteri e velivoli a bassa velocità. "I droni stanno trasformando il campo di battaglia. A seguito degli incidenti con i droni del mese scorso, il governo ha deciso di accelerare gli investimenti nelle capacità anti-droni", ha dichiarato Francken in un post sul social network X, aggiungendo che "il rilevamento, l'identificazione e la neutralizzazione non sono un lusso, ma una necessità".
Questa apparecchiatura, prodotta e acquisita in Polonia, include un kit di risposta rapida per questi dispositivi e sarà disponibile presso ogni base militare belga a partire da gennaio, secondo l'agenzia di stampa Belga. Negli ultimi mesi, incidenti con droni sono stati registrati in diverse infrastrutture belghe, tra cui gli aeroporti di Bruxelles-Zaventem, Anversa, Ostenda e Liegi, che hanno portato alla loro chiusura temporanea e alla cancellazione di decine di voli.
Incidenti si sono verificati anche nei pressi della centrale nucleare di Doel (nel nord del paese) e nelle basi militari di Elsenborn, vicino al confine belga con la Germania, e di Marche-en-Famenne (nel sud del paese). I servizi segreti belgi ritengono che un attore statale, probabilmente la Russia, sia responsabile di queste azioni. L'anno scorso, in Belgio sono stati registrati 30.000 incidenti con droni, ma gli aerei hanno dovuto cambiare rotta solo due volte.