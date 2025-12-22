La Russia prepara un'arma antisatellite contro la rete Starlink

AGI - Due servizi segreti di nazioni della Nato sospettano che la Russia stia sviluppando una nuova arma anti‑satellite per colpire la rete Starlink con distruttive nubi di schegge orbitanti. Secondo quanto riferisce l’Associated Press, la cosiddetta arma “a effetto zona” cercherebbe di inondare le orbite di Starlink con centinaia di migliaia di proiettili ad alta densità, potenzialmente disattivando più satelliti contemporaneamente ma rischiando anche danni collaterali catastrofici ad altri sistemi orbitanti.
Alcuni analisti affermano di dubitare che un’arma del genere possa funzionare senza causare un caos incontrollabile nello spazio per aziende e Paesi, tra cui la stessa Russia e il suo alleato Cina, che dipendono da migliaia di satelliti per comunicazioni, difesa e altre necessità vitali. Tali ripercussioni potrebbero dissuadere Mosca dal dispiegare o utilizzare un’arma simile, sostengono gli esperti.
I timori degli esperti
Il generale di brigata Christopher Horner, comandante della divisione spaziale dell’esercito canadese, ha affermato che un simile sviluppo da parte russa non può essere escluso, alla luce delle precedenti accuse degli Stati Uniti secondo cui Mosca starebbe perseguendo anche un’arma nucleare spaziale indiscriminata.
“Non posso dire di essere stato informato su quel tipo di sistema. Ma non è improbabile”, ha dichiarato Horner.